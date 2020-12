Universidad de Chile no pasó del cero ante Universidad Católica e igualaron en su duelo pendiente por la fecha 21° del Campeonato Nacional, disputado ayer en el Estadio Nacional.

Un resultado que no le sirve de mucho a los azules en su lucha por clasificar a torneos internacionales y que, además, los volvió a complicar en la tabla acumulada en su afán por mantener la categoría.

En ese escenario, un histórico de La U, Cristián Mora, cuestionó el trabajo del técnico Rafael Dudamel y recalcó que, de no mejorar el rendimiento, el descenso volverá a aparecer en el horizonte de los laicos.

“Rafael Dudamel lleva muy poco tiempo en La U pero, la verdad, el equipo no ha mejorado, sigue igual a como estaba con Caputto. Es un equipo que no tiene asociación y que no genera ocasiones de gol”, partió comentando el cuatro veces campeón con los azules.

“Caputto estaba tomando vuelo y decidieron que no continuara porque no tenía un juego vistoso. Hoy, hay un retroceso con Dudamel. Esperamos no estar peleando el descenso, ya nos salvó el estallido social”, agregó el retirado jugador, en entrevista con DirecTV.

“Sigue siendo la misma U”

Mora no se guardó nada luego de lo mostrado por Universidad de Chile en el Clásico ante la UC y, tras cartón, continuó reprochando la labor del DT venezolano tras su arribo al club.

“No veo cambios en el equipo, sigue siendo la misma U. Yo quiero ver un equipo protagonista. La U no viene bien hace mucho rato, mostrando una gran irregularidad durante todo el año”, recalcó el exjugador.

“Lo que más nos molestaba cómo jugador era que nos dijeran todo lo que debíamos hacer en cancha, y es lo que hace Rafael Dudamel en La U, dar instrucciones todo el partido”, complementó Mora.

Por último, el otrora defensa apuntó a que “yo quiero ver un equipo de La U con canteranos. Se invierte poco en las divisiones inferiores. La U se debe preocupar de los juveniles, buscar jugadores en los puestos que necesita”.