El defensor Alfonso Parot, histórico jugador de Universidad Católica, oficializó su salida del club mediante una carta publicada en Instagram, donde acusó que la dirigencia de la institución le retiró una propuesta de renovación que le habían entregado anteriormente.

Pese a que el ‘Poncho’ declaró que había aceptado seguir en el elenco de San Carlos de Apoquindo aún con una considerable reducción de su sueldo, el futbolista contó que “el Club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”.

Tras la acusación, los hinchas de la UC no se quedaron callados y lamentaron la salida del experimentado lateral, siendo un comentario del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, el que destacó.

“Poncho querido y respetado. Siempre te vimos darlo todo por la camiseta, defendiendo con la vida, desbordando por la franja y hasta metiendo goles (como olvidar ese golazo de antología a La Serena!)”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

Respecto al testimonio de Parot, el presidente Gabriel Boric opinó con tristeza y aseguró que “como hinchas esperamos que a los jugadores de la casa se les trate con respeto y consideración especial por su compromiso con el club como el que tú has tenido siempre”.

En esa línea, el mandatario también le destacó a Parot el hecho de convencer a Fernando Zampedri para fichar por la UC en 2020.

Nicolás Castillo y otro ‘ataque’ a la dirigencia de Católica

Al reclamo del presidente Gabriel Boric, se sumó Nicolás Castillo, quien también salió por la puerta trasera desde San Carlos de Apoquindo.

“Al jugador de casa es al que menos se le respeta. Siempre terminaste jugando, con todos los técnicos que te decían que no te tendrían en cuenta y cobrabas menos que los llegaban, ESO ES AMOR A LA CAMISETA”, puntualizó el atacante.

“¡Fui testigo de tu amor y entrega por siempre querer lo mejor para nuestro querido club, incluso aceptando una regla tan básica que no estaba escrita, EL CAPITÁN SIEMPRE ERA DE CASA, SE EXTRAÑARÁ LA 24 EN CANCHA. Lindos recuerdos tenemos juntos! Nos vemos pronto”, cerró Castillo con loas a Alfonso Parot, quien deja la UC con más de 300 partidos y ocho títulos a su haber.