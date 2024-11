Universidad Católica no logró revalidar sus buenas actuaciones de hace algunas temporadas en este 2024 y luego de pasar por cambios de técnicos, solo le alcanzó para finalizar en la quinta posición del Campeonato Nacional con cupo para Copa Sudamericana.

Si bien mostraron una mejora de la mano de Tiago Nunez, poco le alcanzó al DT brasileño para poder mostrar una evolución que lo hiciera pelear la cima del torneo y ahora, diversas fuentes detallan que podría estar fuera de cara a la siguiente temporada.

Primero fue el periodista de TNT Sports, Gonzalo Fouillioux, quien reveló un choque de ideas entre el DT brasileño y la dirigencia de Cruzados, todo vinculado a las diferencias de refuerzos que busca el equipo de cara al 2025.

Más tarde, fue el turno del informador Bruno Sampieri, quien en un live en redes sociales ahondó más en los problemas que se generaron entre Nunez y la dirigencia.

De hecho, Sampieri afirmó que sus fuentes en la UC le mencionaron que Tiago Nunez: “Presentó su renuncia a Universidad Católica”.

“Me dicen que no le traen lo que quiere, que no pueden retener a Gonzalo Tapia. No saben si es una pataleta para que le traigan lo que está pidiendo o si realmente no da para más”, indicó.

Más tarde explicó que “no voy a decir ni confirmar que no es más el entrenador de Universidad Católica. Sí que Tiago Nunes dijo que renuncia, pero la duda es si esa renuncia es definitiva o si lo tratan de convencer para que se quede”.

A esta hora se tratan de calmar las aguas en San Carlos luego de una tensa reunión entre Tati y Tiago, este último, disconforme con el tema refuerzos, habría renunciado y miércoles AM habría una nueva reunión para evitar su partida. — Bruno Sampieri (@BSampieri) November 27, 2024

Eso, sumado con los rumores que de Perú busca a Tiago Nunez para su selección, comienzan a complicar el proceso de refuerzos para Universidad Católica de cara al 2025 en donde la única opción para el cuadro cruzado es volver a pelear la parte alta del Campeonato Nacional y hacer un buen papel -tan esquivo- en Copa Sudamericana.