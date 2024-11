Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El delantero Gonzalo Tapia está cerca de abandonar Universidad Católica, ya que su contrato finaliza a fin de año y aún no ha extendido su vínculo con el club. El presidente Juan Tagle confirmó que el jugador desea partir, y según el periodista Jorge Cubillos, el Galatasaray de Turquía estaría interesado en ficharlo. Si Tapia no renueva pronto, se irá como jugador libre, lo que significaría que la UC no recibiría compensación económica por su salida.