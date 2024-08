El entrenador del plantel de honor de la UC, Tiago Nunes, arriesgaría una nueva sanción en el Campeonato Chileno de Primera A.

Esto por un incidente ocurrido el último fin de semana en la visita de los ‘cruzados’ a Everton, en Viña del Mar. Ese día, el estratega discutió con el defensor ‘ruletero’, Tomás Asta-Buruaga.

Nunes se cruzó con Asta-Buruaga en plena cancha y después, camino al vestuario, la situación continuó y aumentó, debiendo entrometerse otras personas para calmar los ánimos.

Si bien el DT dijo de entrada tras el partido que “no ocurrió nada”, después confirmó que “yo intenté provocar una segunda amarilla de él porque estaba cerca, él estaba bastante eufórico porque su portero había tapado el penal, pero me parece muy normal”.

Provocación es parte de informe arbitral ¿Habrá sanción?

José Cabero, árbitro principal del compromiso, tomó nota de lo ocurrido y decidió incluirlo en su informe final.

“Se informa que una vez terminado el partido y luego de la revisión de imágenes del mismo, se advierte que al terminar el primer tiempo, el DT de U. Católica Sr. Tiago Nunes inicia un diálogo áspero con el jugador de Everton provocando una discusión entre esas dos personas, lo que continuó durante el trayecto desde el campo de juego hacia camarines, donde finalmente se logró controlar gracias a la colaboración de otras personas”, manifestó.

El texto, además, menciona el objetivo de Nunes: “Se hace presente, según declaraciones posteriores del propio señor Nunes, que dicha discusión fue provocada por él con el solo propósito de obtener una ventaja deportiva pretendiendo que el jugador de Everton, que ya se encontraba amonestado, recibiera una segunda amonestación”.

Esto último podría significar una sanción al entrenador, pues el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, en el artículo 63°, letra B, específica sobre las sanciones que por “insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido”, se pueden recibir castigos de uno a tres juegos”.

¿De qué depende que sea castigado? Es importante señalar que el hecho de que Cabero haya detallado el hecho en su texto deja vulnerable al DT, quien ya fue citado a comparecer ante el Tribunal, con sanciones en la mira si así lo estiman conveniente.

Por otro lado, también está la opción de que los miembros minimicen el tema, consideren que no es sancionable, y todo quede en nada.

“No hice nada malo. No sé si tú sabes, nos abrazamos en la salida. Le comenté que era una pena no haberlo encontrado en Católica… Cómo voy a pelear con un jugador. Tengo casi 50 años, me mata”, expresó Nunes. Queda esperar si existe un pronunciamiento del Tribunal.