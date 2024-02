En el debut de Universidad Católica en el Campeonato Nacional, uno que llegó en la segunda fecha tras la suspensión del primer duelo ante Unión La Calera, no fue como esperaban, luego de caer ante Ñublense en el estadio Santa Laura y mostrando un bajo nivel colectivo.

Lo cierto es que el cuadro de Nicolás Núñez no logra convencer y se complican en el arranque del torneo, más aún con la ausencia que tendrán en la tercera fecha tras la expulsión de Nicolás Castillo en momentos que ya se encontraba en el banco de suplentes tras ingresar de titular.

La acción fue confusa, ya que llegó en los descuentos del partido ante los ‘Diablos Rojos’, pero el informe arbitral del colegiado Diego Flores, explicó el motivo principal de la roja.

Resulta que en el oficio, el juez principal del partido informó que Castillo recibió una “doble amonestación (desaprobar con palabras o acciones en dos ocasiones); muestra desaprobación con palabras y acciones en contra del cuarto árbitro”.

No obstante, no fue el único inconveniente protagonizado por el delantero que retornaba al fútbol chileno, ya que también se consignó en el informe su porfía al no salir de túnel de acceso al terreno de juego tras la roja.

Con relación a esto, Flores detalló que “el jugador de Universidad Católica Nicolás Castillo permanece sin autorización en el acceso del túnel norte, posterior a ser expulsado”, acción que podría complicar y hasta, extender su ausencia de las canchas tras la roja.

Una dura situación que golpea a Universidad Católica en un momento crucial para comenzar a despegar en el Campeonato Nacional.

Es cierto que solo van dos fechas del torneo, pero el nivel mostrado en los últimos duelos de la UC, comienza a preocupar a todos los hinchas Cruzados en el arranque de la nueva temporada.

