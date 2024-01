A pasos agigantados estaría volviendo Benjamín Kuscevic a San Carlos de Apoquindo, ya que en Brasil dan por hecho que será nuevo refuerzo de la Universidad Católica para la temporada 2024.

Quien adelantó la información fue el periodista Rogerio Scarione, que aseguró que el futbolista chileno ya se va e incluso, que entrena diferenciado del plantel del Coritiba, equipo donde jugó 23 partidos en la pasada temporada y con el que lamentablemente, descendió a la Serie B del fútbol brasileño.

Ahora bien, lo que se señala al respecto en TNT Sports, es que el club quiere vender al futbolista solamente por un millón de dólares, monto que complicaría a la UC por su alto valor.

Sin embargo, ante la urgencia de encontrar un jugador clave para su defensa, el formado en San Carlos de Apoquindo sería el ideal para Nicolás Núñez.

Cabe recordar que en 2020, Benjamín Kuscevic dejó Universidad Católica tras reunir siete títulos en su cuenta personal, para en aquel entonces reforzar al Palmeiras y ganar dos Copa Libertadores.

Con poco espacio en el ‘Verdao’, el zaguero de 27 años emigró a Coritiba, donde su periodo estuvo marcado por sus titularidades y sobre todo, por la agresión que sufrió por parte de su propio compañero de equipo, Diego Oliveira.

