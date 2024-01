El mercado de pases en Chile está al rojo vivo, siendo la U y UC los equipos más dinámicos a la hora de hablar de fichajes de cara a la temporada 2024.

Sin embargo, en el elenco cruzado no esconden el interés de repatriar a un jugador formado en casa y que actualmente no se encuentra cómodo jugando en Rusia. Hablamos de Guillermo Soto, quien no se logra consolidar en el Baltika de Kaliningrado junto a Ángelo Henríquez.

En conferencia de prensa para presentar a Agustín Farías como el nuevo refuerzo de la institución, José María Buljubasich, reconoció el fuerte interés que posee el elenco ‘Cruzado’ por el lateral nacional.

En sus palabras, el ‘Tati’ detalló que “es alguien que se formó acá, sinceramente nos gustaría tenerlo. No voy a ocultar esa ilusión, nos puede aportar en un puesto que no tenemos”.

“Se negocia, se convence, tratamos de hablarle de los desafíos que tenemos. Es parte de lo que puede seducirlo, en su caso, volver a casa”, indicó el ex arquero.

El caso de Ignacio Saavedra

Por otra parte, el presidente de la UC, Juan Tagle, se tomó un momento para hablar sobre las dudas que existen entorno a la partida o no de Ignacio Saavedra, jugador que no renovó con Católica para esperar tentadoras ofertas del fútbol europeo.

Con relación a esto, el mandamás de Universidad Católica apuntó que “cada jugador es una historia. Cumplió todos sus objetivos acá, le hicimos una propuesta para que siguiera y nos dijo de su interés por jugar fuera, pero en eso está”.

“No es una historia que haya terminado, nadie ha anunciado algo distinto. Está viendo opciones”, finalizó.

Revisa las declaraciones de Buljubasich y Juan Tagle en conferencia de prensa