Este jueves, Universidad Católica le puse fin al misterio y oficializó el regreso del delantero Nicolás Castillo. Un anuncio que generó un sinfín de reacciones en el mundo ‘cruzado’, incluso de ídolos del elenco precordillerano.

Fue el caso del excarrilero José Pedro Fuenzalida, quien dejó atrás las polémicas con el ‘Nico’ en su época de capitán en la ‘UC’ y se sumó a los comentarios de apoyo en redes sociales de otros exfutbolistas del club, como Guillermo Maripán, Germán Lanaro, Fabián Manzano, Jaime Carreño, entre otros.

“Lo mejor en esta nueva etapa en el club. A darnos alegrías nuevamente, Nico”, fueron las palabras que dejó el ‘Chapa’ en el Instagram de la escuadra universitaria, manifestándole todo su apoyo al atacante en su retorno al fútbol chileno y olvidando los ‘palos’ de Castillo.

Y es que en 2020, desde México, el delantero se fue con todo contra el, en ese entonces, capitán de ‘La Franja’ tras sus polémicas declaraciones en favor de Colo Colo, asegurando que “es el equipo más grande por historia y títulos”.

“El capitán tiene que tener la convicción de que defiende los colores más importantes. No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas”, expresó con molestia el ‘Nico’.

Cabe consignar que ambos jugadores fueron compañeros en el bicampeonato de Universidad Católica en 2016, siendo partes fundamentales en aquel histórico logro del equipo.