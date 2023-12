Luego de muchos días de hermetismo, finalmente, Nicolás Castillo decidió sacar la voz y dar disculpas públicas tras agredir al entrenador de básquetbol de Universidad de Chile, Isaac Arévalo, el pasado 8 de diciembre.

Recordar que la situación ocurrió dentro del Estadio San Carlos de Apoquindo, justo cuando el DT se dirigía a participar de la ‘Copa Navidad’ organizada por la UC en el recinto. Ahí, según contó a BioBioChile, el futbolista lo agredió y antes de la acción, “me dijo ya, agarrémonos a combos altiro“.

Vale recordar que después del ataque, el propio Arévalo decidió querellarse ante Fiscalía en contra del jugador, mientras que el presidente de Cruzados, Juan Tagle, confirmó que se le pidió a Castillo que solucionara el problema.

La disculpa de Nicolás Castillo

Recientemente y a través de su Instagram, el propio Nicolás Castillo se refirió a su polémico actuar al pedir disculpas públicas tanto a Isaac Arévalo como también, a Universidad Católica y sus hinchas.

“Sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido”, partió diciendo, sobre el incidente que tuvo lugar en el estadio San Carlos de Apoquindo durante el pasado 8 de diciembre.

“Respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho“, complementó Castillo, que hizo hincapié en la importancia de la UC en su vida como “el club donde me formé y me enseñaron valores que intento poner siempre en práctica”.

“Esos mismos valores son los que me hacen dar cuenta de mi error y disculparme”, reconoció el arrepentido delantero, que también aprovechó la instancia para disculparse con las y los fanáticos del equipo cruzado.

En un mensaje para los hinchas, Nicolás Castillo sentenció: “No tengan duda que siempre voy a querer lo mejor para nuestro club y no volverá a pasar. See u soon (nos vemos pronto)”.