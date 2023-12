Durante la presente semana, Nicolás Castillo otra vez se vio involucrado en una fuerte polémica luego de que Isaac Arévalo, DT de básquetbol de la Universidad de Chile, lo denunciara públicamente por haberlo atacado en la vía pública mediante su cuenta de Instagram.

“Me dijo ‘ya, agarrémonos a combos altiro‘, no dejé que me golpeara, pero el va y me tira la polera del costado del cuello hacia abajo, la jala entera y la rompe”, dijo el funcionario del equipo azul en diálogo con BBCL, confirmando que los insultos del futbolista hacia su persona sucedieron el mismo día en que decidió subir el video de los hechos a sus redes sociales.

Transcurridos los días, un ex funcionario de los ‘cruzados’ opinó al respecto y respaldó el accionar del jugador formado en San Carlos de Apoquindo.

¿Su nombre? José Ovalle, otrora preparador de arqueros de Universidad Católica, que compartió su punto de vista del hecho protagonizado por Nicolás Castillo a través de su cuenta de X (Twitter).

“Hay muchos que van a provocar a San Carlos, lo vi muchas veces. Eso es inaceptable en cualquier estadio de un equipo”, escribió.

Profundizando en su duro mensaje, el también ex trabajador de La Roja replicó irónicamente: “Bueno, se entiende que él no cache cómo es el tema, tal vez algún día defenderá su estadio y no le gustará que lo vayan a joder”.