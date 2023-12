El ajustado empate que sentenciaron Universidad Católica y Deportes Copiapó (2-2) en el Estadio Santa Laura dejó una curiosa resolución de una jugada que no se ve todos los días, la cual, tuvo como protagonistas a Piero Maza y Fernando Zampedri.

En el minuto 28 del mencionado del compromiso, los ‘Cruzados’ ejecutaron un tiro libre con pase al área rival, instancia donde el goleador de la UC chocó -sin intención- con el árbitro.

Tras la colisión, el juez del partido cayó instantáneamente y amonestó al atacante del conjunto universitario, que exteriorizó su profunda molestia tras la insólita tarjeta amarilla con la que fue sancionado.

“Estaba muy mal ubicado. Un árbitro de Primera División no puede estar ubicado en ese lugar, donde va a suceder la jugada. Después de la amarilla no le digo nada, solamente me retiro… estaba enojado por la situación“, comentó Zampedri tras el pitazo final.

“Fue una jugada que teníamos preparada nosotros, que había salido muy bien y el árbitro no la deja culminar, entonces yo creo que también debe tener un poco de respeto, humildad, de saber que se equivocó… Pero bueno, me sacó la amarilla y ya está”, sentenció.

La molestia de Zampedri por la amonestación de Piero Maza