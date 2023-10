Furia cruzada. Los fanáticos de la UC descargaron todo su enojo en Redes Sociales tras la caída con Colo Colo y los 11 minutos de descuento otorgados por el árbitro Felipe González.

Los seguidores del conjunto universitario culparon directamente al colegiado por la derrota 2-1 este domingo en el Estadio Monumental.

El amplio tiempo adicional sacó de quicio a los hinchas del conjunto precordillerano. Sobre todo, porque estaban en ventaja 1-0 y los ‘albos’ remontaron con tantos a los 90+6, de Leandro Benegas, y 90+11 de Damián Pizarro.

Tras la diana de Pizarro, además, el pleito se dio por terminado de inmediato, generándose reclamos indignados de jugadores y cuerpo técnico de la UC.

La rabia cruzada continuó en Redes Sociales, con distintas publicaciones que apuntaron a los minutos de agregado.

“11 minutos de descuento. Empezó el Cyber Monday”, “11 minutos de tiempo adicional. Bueno, Colo Colo tiene que ser campeón y no Cobresal”, “penal no cobrado, roja inventada y 11 minutos de descuento

Y después lloran que ayudan a la cato” y “11 Minutos cuando no hubo VAR y no se hicieron todos los cambios, penal no cobrado y era expulsión a Opazo”, fueron algunas de las publicaciones.

El enojo de los cruzados fue tan grande que “11 minutos” fue una de las tendencias en Chile esta tarde.

11 minutos de descuento. Empezó el Cyber Monday — Rodrigo Ulloa (@rodrigoulloa) October 1, 2023

Arbitro No cobro penal, expulsado Gary Kagelmacher por dejar que el arquero de la UC sacará un tiro libre, 11 minutos de adición, indecentes….#LosCruzados pic.twitter.com/OC7VStdllV — Luis Mendez (@luismendez_n) October 1, 2023

+11 minutos para los regalones de la ANFP. pic.twitter.com/7GWxeXZcJh — Accionistas Cruzados (@accionistasUC) October 1, 2023

PERO MIRA ESA WEAAAAAAAA 11 MINUTOS PO WN HASTA QUE LAS ZPC AL MENOS EMPATEN UNA MAFIA LOS REGALONES DE LA @ANFPChile pic.twitter.com/fzdkGs7qQC — Germán🇨🇱 (@GermanJdm14) October 1, 2023

11 minutos y llegaran 2 penales para estos csm pic.twitter.com/cs9E4LfVjM — Parcerismo 🇨🇴 (@rovismo) October 1, 2023

11 Minutos cuando no hubo VAR y no se hicieron todos los cambios, penal no cobrado y era expulsión a Opazo, foul de Falcon en mitad de cancha y era segunda amarilla, foul de Pavez que era roja y a Kagelmacher lo echa x 10 segundos de tiempo si aun no había pitado que jugara ROBO — Cris no mj (@c112364) October 1, 2023

11’ minutos más a quien más!!! — el Universo es unico disfruta y se alegre (@PIOLINU) October 1, 2023

Jjajajajjaa 11 minutos o hasta que empaten los regalones? #LosCruzados — MARCO RAU 🏆🏆🏆🏆 (@elrau22) October 1, 2023