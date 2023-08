Cabizbajos quedaron los futbolistas de Universidad Católica tras sufrir una inapelable derrota a manos de Palestino en la fecha 21 del Campeonato Nacional. Dicha manfestación de ánimo se vio, por ejemplo, en Fernando Zampedri y Alfonso Parot, ‘líderes’ del agolpado camarín cruzado que aún da muestras de crisis.

Aquellas señales llamaron la atención de Jorge Pellicer, actual panelista de DSports, quien desde su experiencia abordó la compleja temporada de la UC.

En primer lugar, el comentarista deportivo recalcó que los jugadores de Católica “tienen que entender que no es un juego, es un deporte de alta competición y que el aspecto más importante es la disputa. Después de eso, viene la capacidad técnica, lo táctico, pero tú tienes que entrar a la cancha pensando que debes disputar y eso, es lo que no hacen“.

Asimismo, el exestratega y campeón del Clausura 2005 con el conjunto de San Carlos de Apoquindo ‘identificó’ el problema que afectaría a una deslucida Universidad Católica.

“No está esa ambición hoy. Por eso, dejo fuera de lo que pueda suceder con Nicolás Núñez en relación a lo que esté llegando al plantel. Yo creo que el plantel y el equipo no han dado la nota en toda la temporada“, disparó.

