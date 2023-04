Un jugador que se ha ganado un lugar en la escuadra de Ariel Holan ha sido Gary Kagelmacher, central que llegó a la institución cruzada hace aproximadamente una temporada y desde que tomó la titularidad no la ha soltado en el conjunto nacional.

Esta vez, en una nueva edición del clásico ante Colo Colo, el zaguero uruguayo tuvo un importante trabajo para dejar su arco en 0, pero una noticia lamentable para su presente futbolístico llegó tras el duelo con el ‘Cacique’.

Resulta que comenzó a sentir molestias desde el arranque del segundo tiempo, pero el estratega argentino no lo modificó durante el complemento, pero las alarmas se encendieron tras el partido, ya que las cámaras de la transmisión registraron la salida de Kagelmacher de la cancha tras los camarines y se vio complicado al defensor central, rengueando por las dolencias en una de sus piernas.

Así también, en conferencia de prensa el jugador de La Franja sentenció que sabe que tiene una lesión, pero espera que no sea de gravedad y que pueda estar pronto a las ordenes de Holan, para intentar consolidarse junto a la UC en el Campeonato Nacional.

Con relación a esto, Kagelmacher declaró: “No (estoy) muy bien, sentí un fuerte dolor en el psoas y le dije al técnico que estaba roto. No obstante, me di cuenta que no quedaban más cambios, así que no quise salir para que siguiéramos teniendo un hombre más. Por suerte no empeoró”.

“Seguro que tengo alguna lesión, hay que ver qué, pero dentro de lo malo parece que no va a ser tanto tiempo de recuperación, porque no es en el cuádriceps, que es un músculo que se ocupa mucho para patear, sino que es más arriba”, indicó.

Así también, afirmó que el empate es un resultado mezquino para lo que hizo su equipo en el terreno de juego en el estadio Santa Laura y con un hombre más durante todo el complemento.

Es por eso que Gary sentenció que “son dos puntos perdidos por como se dio el partido, con un hombre de más (por la expulsión de Leonardo Gil). Fuimos superiores y la pelota no entró”.

“Elijo creer, siento que vamos mejorando y que estas pelotas como las que tuvimos hoy, el año pasado entraban. Siento que en líneas generales el esquema está bien“, finalizó.

Ahora deberá esperar y ver si está en condiciones para volver en la siguiente fecha en donde su equipo enfrentará a O’Higgins de Rancagua en el estadio Santa Laura este sábado 22 de abril a contar desde las 20:00 horas.

Revisa la caminata de Gary Kagelmacher rengueando del estadio Santa Laura