Universidad Católica se encuentra dando la pelea en el Campeonato Nacional, ya que a pesar de caer en su último duelo ante Coquimbo Unido, se ubican en la segunda posición y han mostrado un buen juego en las primeras 3 fechas del certamen chileno.

Sin embargo, gran cantidad de jugadores han salido del plantel de Ariel Holan, por lo que la plantilla ha quedado desnivelada y sobretodo en el mediocampo, tras las salidas de Felipe Gutiérrez, Luciano Aued, José Pedro Fuenzalida y hace unos meses, Marcelino Núñez.

Esto ha provocado que en la medular de la UC, se queden sin variantes al momento de sustituir a los titulares y es por eso que en silencio, el cuadro de la Precordillera salió en búsqueda de un volante que pueda ayudar a olvidar las ausencias que tiene en estos días el entrenador argentino.

Con relación a eso, el periodista colombiano ‘Pipe’ Sierra de WinSports, ha lanzado una bomba en donde indica que Los Cruzados han llegado a un acuerdo con un elemento de Atlético Nacional, el mediocampista Brayan Rovira, jugador de 26 años y que estaría a detalles de ser un nuevo jugador de Ariel Holan.

El jugador nunca ha tenido una experiencia en el extranjero, por lo que su ‘inminente’ llegada a San Carlos de Apoquindo, serán sus primeros pasos fuera de Colombia.

No obstante, existe una limitación para el arribo del colombiano, ya que todo está sujeto a la carta de nacionalidad de Matías Dituro, que está completada en un 99%, pero aún no se concreta y mientras el portero no sea inscrito como elemento chileno, Brayan Rovira no podrá llegar por la falta de un cupo extranjero.

Resta esperar el trámite que está realizando el experimentado golero de Católica, para saber si el plantel de Holan recibe al jugador cafetero en una posición que necesita recambio para el resto del Campeonato Nacional.