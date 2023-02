Repercusión ha causado en el mundo ‘azul’ y ‘cruzado’ el inminente traspaso de Felipe Gutiérrez a Universidad de Chile desde la propia Universidad Católica. Dicha situación ha precipitado una serie de discusiones entre hinchas de ambos equipos en las redes sociales y en tal escenario, hinchas de la UC revivieron una sutil frase de Mario Lepe para referirse a su clásico rival.

La declaración de Lepe, considerado uno de los máximos ídolos de la institución de San Carlos de Apoquindo, provienen del programa ‘Memoriabiblia’ de 2020, en ese entonces emitido por CDF -actual TNT Sports-.

En tal episodio, cuya trama giró en torno al fútbol chileno de los 90′ y al campeonato de Católica en 1997, Mario Lepe fue entrevistado y consultado acerca de un clásico con Universidad de Chile en aquella época, a lo que el ex volante contestó: “No hablo de ellos, no me gusta. Soy de la Católica”

Aquellos dichos reflotaron actualmente para los hinchas de la UC, mas aún, al sumar la inminente llegada de Felipe Gutiérrez a las filas del ‘Romántico Viajero’ con el anterior traspaso de Christopher Toselli a la vereda del clásico rival.

“Grande Capitán! Cómo no le incxlcaste eso a la madre del Toselli y a Felipe Gxtiérrez, TRAIDORES”, reza una publicación en la plataforma del ‘pajarito azul’, la cual, acumula casi 60 mil reproducciones con la sutil frase de Lepe.

Grande Capitán! Cómo no le incxlcaste eso a la madre del Toselli y a Felipe Gxtiérrez TRAIDORES #LosCruzados pic.twitter.com/c3l9j60Gxd — Alessandro (@Alessiokr) January 31, 2023

Por mientras, el futuro de Felipe Gutiérrez estaría cada vez más cerca de la Universidad de Chile y el debate, por su parte, sigue encendido.