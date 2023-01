Se desahogó y firmó su salida. Un día después de ‘remecer’ el mundo cruzado con historias en su Instagram, el volante Felipe Gutiérrez rescindió su contrato con Universidad Católica.

Así lo dio a conocer el periodista Nicolás Ramírez, de ESPN, a través de las Redes Sociales.

“Felipe Gutiérrez rescindió de común acuerdo su contrato con #Loscruzados”, confirmó el comunicador.

De esta manera, el volante queda en condición de jugador libre y puede firmar por cualquier otro equipo.

Las historias del ‘Pipe’

Hay que recordar que Gutiérrez admitió que había sido “apartado” del primer equipo de la UC, con todas las miradas apuntando al entrenador Ariel Holan.

“Nos quedaremos corriendo todo el año entonces. Vamos no mas!” y “Para los que no entiendan, me quedo entrenando en un grupo aparte”, especificó.

Según trascendidos de prensa, Holan habría ‘cortado’ al futbolista por dos situaciones. La primera relacionada a su marcha a Estados Unidos la pasada temporada cuando se le avisó que sería considerado como relevo del volante central. La segunda, por su apoyo público a su excompañero Fabián Orellana el día de su salida de San Carlos, con un mensaje interpretado como una ‘indirecta’ al DT y dirigencia: “Eres el mejor hermano, al final todo se equilibra”, le escribió el ‘Pipe’ al delantero.

A dos días del debut en el Campeonato Nacional, la UC no tiene toda la calma que le gustaría.