No aguantó más y reveló su incomodidad por su difícil presente. Felipe Gutiérrez, volante que pertenece a los registros de la UC, emitió descargos tras ser apartado por el entrenador Ariel Holan.

A través de sendas historias de Instagram, el ‘Pipe’ confirmó que no está en los planes del estratega y que se mantendrá “todo el año corriendo” en Católica.

Tras las salidas de Luciano Aued, Yamil Asad y Fabián Orellana -entre otros- de la precordillera, se pensó que Gutiérrez tendría una nueva oportunidad. Sin embargo, eso está lejos de ocurrir.

“Nos quedaremos corriendo todo el año entonces. Vamos no mas!”, escribió Gutiérrez en un primer mensaje. Después profundizó: “Para los que no entiendan, me quedo entrenando en un grupo aparte”.

Las palabras de Gutiérrez no hacen más que profundizar los trascendidos de prensa que apuntaban a que el jugador no tendría una buena relación con Holan.

De hecho, Holan no le dio minutos al volante durante la pretemporada y sí probó a otros jugadores en la zona media, aún cuando no eran especialistas, como ocurrió con el delantero Clemente Montes.

A tres días del debut el ambiente ‘cruzado’ se remece.