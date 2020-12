En julio pasado, el delantero nacional Nicolás Castillo criticó al capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, luego de que este último afirmara que en su opinión, Colo Colo es el equipo más grande de Chile.

“El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes!! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente NADA que esté por sobre la camiseta que representas!”, dijo en su momento en Instagram.

A meses de sus polémicas declaraciones, en donde Castillo cuestionó a Fuenzalida por sus palabras, el delantero del América de México volvió a apuntar contra el “chapa”.

La empresa Aim Fútbol, que representa a Raimundo Rebolledo, destacó en Instagram el hecho de que el lateral haya portado ayer domingo la jineta de capitán en la “UC”, en la igualdad 2-2 con Audax Italiano.

Ante la publicación, Castillo reaccionó como un hincha más de la “franja”, afirmando que Rebolledo era “un capitán sin vestir la contra”, en alusión al pasado de Fuenzalida por el Estadio Monumental.

Señalar que el ‘chapa’ no pudo jugar ante Audax Italiano debido a una lesión que sufrió en su pie izquierdo.