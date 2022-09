El comentarista deportivo Aldo Schiappacasse sacó a relucir este martes una singular teoría a siete jornadas para el término del Campeonato Nacional 2022, torneo que encabeza Colo Colo con cierta comodidad.

El periodista de 61 años evitó dar al ‘Cacique’ como campeón anticipado y, para sorpresa de sus colegas en el panel de TNT Sports, apuntó a la posibilidad de una remontada épica del actual monarca del fútbol chileno: Universidad Católica.

Una postura que generó risas y burlas de sus compañeros de la señal del balompié nacional, ya que la UC se encuentra décima a distantes 18 puntos de los albos en la tabla de posiciones.

Ante la consulta si Católica puede ilusionarse con el pentacampeonato, el también presentador de televisión indicó que “¿Por qué no? He visto cosas peores. Yo estoy viendo Game of Thrones, y el final está lleno de sorpresas. Sin ir más lejos, mira la sorpresa que nos dio el Servel el fin de semana”.

“La UC es un gigante dormido, un dragón dormido, es el tata parándose en la silla de ruedas, un volcán inactivo que puede tener actividad nuevamente (…) Si Colo Colo pierde con Unión Española y la Católica le gana a La Serena, va a haber gente con banderas alimentando la ilusión”, sentenció Schiappacasse.

Recordar que el elenco de la franja instaló una hegemonía en los últimos años en el fútbol criollo, con títulos nacionales en 2018, 2019, 2020 y 2021.