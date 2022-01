Felipe Gutiérrez, mediocampista de Universidad Católica, anticipó lo que será la disputa de la Supercopa de Chile ante Colo Colo, a disputarse este domingo en el Estadio Ester Roa Rebolledo (Concepción), afirmando que “llegamos de muy buen manera”.

Pese a que los ‘cruzados’ no han tenido aprontes de primer nivel de cara a la gran final frente a los ‘albos’, que a diferencia de éstos, han jugado contra Universidad de Chile y Boca Juniors, el ‘Pipe’ confía en lograr el cuarto título seguido en esta competición.

“Llegamos de muy buena manera al partido. Hemos tenido tres o cuatro partidos amistosos que nos han dado para enfrentar de la mejor manera este desafío. El grupo no ha cambiado la manera de pensar. Se trabaja en base a preparación para conseguir los objetivos y uno de ellos será la final”, expresó en rueda de prensa.

Respecto al rival, que buscará cobrarse revancha por perder sobre el final la posibilidad del título del Campeonato Nacional 2021, el volante de 31 años enfatizó en que “Colo Colo pegó un cambio muy bueno en relación a lo que había hecho hace dos años atrás. La temporada pasada estuvieron cerca de ser campeones. Ellos están haciendo de muy buena manera las cosas y por eso espero que el partido del domingo sea muy bueno”.

En el plano personal, el ex Twente y Real Betis indicó que “este año he podido hacer una buena pretemporada para iniciar el torneo de la mejor manera y llegar muy bien al domingo. Queremos luchar por todos los objetivos que nos pondrá este 2022. Día a día veo una manera de trabajar que es intensa, no se relaja nunca”.

Consultado por la citación de Sebastián Pérez, Valber Huerta y Marcelino Núñez a ‘La Roja’ de cara a los duelos clasificatorios con Argentina y Bolivia, el oriundo de Quintero señaló que “en el caso de los tres seleccionados nuestros, es muy merecido el llamado. Sólo decirles que disfruten y aprovechen al máximo estos momentos”.

Por último, Gutiérrez comentó el arribo del volante nacional Sebastián Galani y del extremo argentino Lucas Melano a la precordillera como refuerzos para la próxima temporada.

“Creo que el fuerte de este club es el grupo. Siempre llegan caras nuevas y lo importante es la adaptación que tengan. Yo lo viví el año pasado. Tanto Sebastián como Lucas están trabajando y se están adaptando. Todos estamos trabajando muy bien, los antiguos, los nuevos, para llegar de la mejor manera a enfrentar a Colo Colo”, sentenció.