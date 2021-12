Este jueves, Universidad Católica extendió el vínculo con Cristián Paulucci y lo ratificó como su entrenador por los próximos dos años, luego de que los ‘cruzados’ se coronaran tetracampeón del fútbol chileno.

El entrenador argentino tuvo la difícil misión de enrielar al plantel de la ‘UC’ tras el irregular paso de Gustavo Poyet y a punta de triunfos, logró recuperar la confianza de los jugadores que consiguieron gritar campeón por cuarta vez consecutiva en el torneo nacional.

Respecto de la ratificación del directorio del elenco metropolitano, el ex interino aseguró estar “súper contento” y que atraviesa “un momento bárbaro en mi vida que tengo que disfrutarlo, pero eso viene con una carga y responsabilidad”.

“Ser DT de un club tan grande no es cosa de todos los días”, añadió.

En ese mismo sentido, el estratega trasandino reconoció que sabía que la única manera de continuar en la banca ‘cruzada’ era logrando el tetracampeonato.

“Este es el lugar más especial de mi carrera. No pensaba si iba a continuar o no, pues no podía desviarme ni soñar con ser el técnico, para tener esa posibilidad debía lograr cosas. No me quedaba otra que ser campeón. Luego de que le ganamos a Everton, los sueños comenzaron”, reveló.

Ante la posibilidad de continuar levantando trofeos, Paulucci enfatizó: “Tenemos un partido importantísimo de la Supercopa (vs. Colo Colo) y queremos seguir ganando títulos. Estará el torneo local, y si ya logramos algo histórico con el tetracampeonato, lograríamos algo recontra histórico”.

“Hay que lograr algo igual o superar lo que se ha hecho en la Libertadores. Si pasamos la fase de grupos, veremos para qué estamos”, aseguró respecto de la deuda internacional que mantiene la ‘UC’.

Ad portas de la temporada 2022, Paulucci reconoció que la directa ya se encuentra trabajando en la confección del plantel, detallando que “la institución trabaja de manera excelente en eso, se hacen diversos ejercicios que realiza el ‘Tati’ para ir hablando todos los meses, ir viendo cómo conformar el plantel. En estos meses, venimos viendo posibilidades y el paso siguiente es hablar individualmente con cada jugador para ver si siguen o no. Luego vendrá el trabajo de buscar jugadores”.