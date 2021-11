Tras la polémica del supuesto penal no cobrado en contra de Nahuel Luján en el clásico universitario entre la 'U' y la 'UC', Sebastián Pérez, guardameta 'cruzado' y protagonista en la cuestionada jugada, alzó la voz y argumentó por qué considera que no hubo ninguna infracción dentro del área.

Sin duda, la jugada de la polémica en el triunfo, este domingo, de Universidad Católica sobre Universidad de Chile fue el supuesto penal no cobrado en contra de Nahuel Luján. Una confusa acción que sucedió al minuto del partido y que este lunes, el propio guardameta ‘cruzado’, Sebastián Pérez, se encargó de aclarar.

En una conversación con DirecTV Sports, ‘Zanahoria’ fue enfático en manifestar que no existió una falta en el área sobre el extremo argentino y que tras el encuentro, lo confirmó aún más luego de ver distintas repeticiones.

“No fue penal ante Luján. Yo toqué el balón primero. Estaba tranquilo, no pensé que podían cobrarlo. Fue balón y luego un choque como pasa en tantas jugadas. Vi la jugada muchas veces y confirmo que no fue penal”, aseguró el ex Deportes Iquique.

Sebastián Pérez, jugador de @Cruzados: "No fue penal ante Luján, yo toqué el balón primero. Estaba tranquilo, no pensé que podían cobrarlo. Fue balón y luego un choque como pasa en tantas jugadas. Vi la jugada muchas veces y confirmo que no fue penal" #MásQueFútbolCL pic.twitter.com/Ekkr1HRUH7 — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) November 9, 2021

El portero de ‘La Franja’ cerró el polémico capítulo del ‘clásico universitario, realizando un llamado a sus colegas de profesión.

“Hay que dejar tranquilos a los árbitros, se pueden equivocar como cualquier persona. Hoy todos los equipos se están jugando cosas importantes y cuando no salen las cosas, los apuntados son ellos”, sentenció.

Cabe consignar que la cuestionada victoria frente la ‘U’, le permitió a la ‘UC’ volver a ubicarse en la cima del Campeonato Nacional, a un punto del sublíder Colo Colo pero con un partido más. De esta manera, el próximo desafío de la escuadra universitaria será cuando enfrente, este sábado, a Deportes La Serena en condición de visita.