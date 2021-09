A pesar del buen presente de Universidad Católica en el Campeonato Nacional, la salida de Gustavo Poyet sigue siendo tema en las huestes ‘cruzadas’. El entrenador uruguayo no dejó una buena huella en San Carlos y Diego Buonanotte analizó la salida del ex Sunderland y Brighton.

En una entrevista con La Tercera, el volante argentino explicó las razones del frustrado proyecto con Poyet.

“Por algún motivo, con la idea de Gustavo no pudimos enganchar lo que veníamos haciendo hace tiempo, por cuestiones de cambios, de ideas, que son todas válidas, porque acá nadie tiene la verdad. No nos fue bien”, explicó.

Sin embargo, Buonanotte hizo un cuestionamiento personal y no le quitó responsabilidad a sus compañeros, señalando que “tampoco es exclusivamente culpa del entrenador. No es que se tenga que ir porque es el culpable máximo. Acá todos somos culpables. Los que entramos a la cancha somos nosotros, más allá de una idea que no acomoda o de si se trabaja más o se trabaja menos”.

“No es lindo que un entrenador se quede sin trabajo, pero a veces tienen que suceder esas cosas para que haya un clic. En este caso, la cosa ha ido mejor”, afirmó por contraparte.

Luego de la salida de Gustavo Poyet, la directiva de la ‘UC’ decidió nombrar a Cristian Paulucci como entrenador interino, quien ha logrado llevar al elenco ‘cruzado’ a la victoria en los últimos dos partidos posteriores al despido del uruguayo (3-1 ante Audax Italiano y 4-2 frente a Curicó Unido).

El ambiente con Paulucci, ayudante técnico en la era de Quinteros, Holan y Poyet, es positivo. Así mismo lo siente Buonanotte, quien se ilusiona con el nuevo aire tomado por el plantel y con un posible tetracampeonato.

“El cambio se dio en el momento justo, porque todavía queda la segunda rueda. Ya ganamos dos partidos y estamos cerca. El líder es Colo Colo, lo que es una motivación extra para nosotros; el clásico rival de toda la vida”, manifestó.

Respecto de su rol en el equipo y en el terreno de juego, el trasandino reveló que con los anteriores entrenadores nunca pudo entender su posición en el campo y sentenció: “Estamos mostrando una versión espectacular de lo que es el equipo como competencia interna. Hablé con Paulucci y le pregunté de qué iba a competir, porque con Ariel y con Poyet no sabía de qué competía. Le pregunté y me dijo que de extremo por la derecha”.