Se retira otro bicampeón de América. Francisco ‘Gato’ Silva anunció que cuelga los botines a sus 35 años, luego de 16 temporadas como profesional.

El volante de Universidad Católica no logró recuperarse al 100% tras sufrir una fractura de tibia y peroné en 2019 y, por consiguiente, optó por dejar el fútbol.

Confirmado su adiós por la tienda cruzada, Silva utilizó sus redes sociales para enviar un dolido mensaje de despedida a los hinchas.

“No tengo muchas palabras que escribir, más que de agradecimiento. Agradecer a la institución, ya que gracias a ellos soy lo que soy, empecé aquí, me formé, y hoy agradecido de poder retirarme con esta camiseta. También gracias a mi equipo y a los hinchas”, partió comentando el ‘Gato’.

“Me siento tranquilo con la decisión, ya que luché hasta el final, me operé 3 veces y me paré después de cada cirugía, pero hay veces que no se puede tapar el sol con un dedo”, agregó el ahora exvolante.

Por último, el autor del penal que dio a Chile la Copa América Centenario recalcó que “siempre pensé que ‘yo dejaría el fútbol, y no él a mi’, de todas formas me voy con la frente en alto y orgulloso de este camino recorrido, que jamás olvidaré”.