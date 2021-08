Este lunes desde Cruzados anunciaron la salida de Gustavo Poyet en un mutuo acuerdo entre la dirigencia y el entrenador uruguayo. Luego de anunciar la noticia, el DT agradeció el apoyo y aclaró que esta decisión es en función de buscar el tetracampeonato.

En su despedida, Poyet aseguró que “Hubo muchos momentos en la temporada en que me entusiasmé y pensé que lograríamos lo que vine a buscar. Lamentablemente no pudimos concretamente lograr las rachas necesarias de triunfos, la consistencia durante sobre todo el campeonato local, cosa que no nos permitió estar en la punta”.

Respecto al proceso que provocó su salida, aseguró que “Podemos hablar de muchas cosas pero no creo que sea el momento de dar mucha explicación. Después de una reunión muy amistosa con el ‘presi’ y el ‘tati’, siempre en búsqueda de lo mejor para el equipo y la institución, decidimos que lo mejor era separarnos, sin más, entendiendo lo que pasó y sobre todo lo que queda que es lo mas importante. Yo en particular aprendí mucho, orgulloso de haber pertenecido a este club”.

Sobre su relación con los hinchas, que volvieron recién este mes al estadio luego de más de un año de ausencia por la pandemia, agradeció el respeto y el apoyo en su ciclo.

“La gente seguramente se va a quedar con los últimos partidos que volvieron (al estadio), pero la respuesta que tuve de la gente en la calle de estas hermosas calles, sobre todo de Las Condes, ha sido espectacular: un respeto impresionante”, afirmó.

“Me han tratado de una manera especial, el agradecimiento al hincha y un gran agradecimiento a los jugadores, no tengo nada que reprocharles. Creo que esta decisión es en busca del último objetivo y el más importante que es el tetracampeonato. Muchas Gracias y suerte a todos”, concluyó el uruguayo.