La abultada derrota propina por Palestino a Universidad Católica (3-0), este sábado, caló hondo en las huestes cruzadas. Un nuevo tropiezo que entrampa el camino hacia el tetracampeonato y tiene a Gustavo Poyet colgando de un hilo.

Dos expulsiones (Valencia y Montes), dos penales cometidos y tres goles concedidos fue el saldo que dejó el cruce ante los ‘árabes’, quienes se aprovecharon del paupérrimo juego de la UC para alejarse un poco de la zona baja de la tabla.

El estratega uruguayo, tras el pitazo final del compromiso, se retiró raudo a los vestuarios del Estadio La Cisterna y a pesar de no hablar con la transmisión oficial post partido, sí lo hizo minutos más tarde, asegurando que “hablé con los jugadores en confianza, con clase, les dije que debería haber un cambio y les agradecí por todo”.

“Yo no renuncié y no voy a renunciar. En la semana me junto con el club y en estos días resolveremos. Ahí veremos qué hacer”, aseguró el ex entrenador del Sunderland y Brighton & Hove Albion, agregando que “estoy tranquilo. Le pasa a los mejores técnicos del mundo, imagínate si no me puede pasar a mí”.

Sin embargo, desde el portal deportivo En Cancha la versión es totalmente distinta, ya que aseguran que pudieron averiguar que luego de la goleada de Palestino, Poyet le habría comunicado a Juan Tagle que dejaría su cargo a disposición.

Una renuncia que se habría sumado a un largo discurso que dio a sus dirigidos en el vestuario y a la visita del presidente ‘cruzado’ que recibió el plante tras el cotejo.

Cabe consignar que desde este lunes, el directorio de Universidad Católica analizaría tanto el presente económico del club como el futbolístico y desde ahí, poder tomar una decisión acerca del futuro de Gustavo Poyet.