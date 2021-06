El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, anunció que la dirigencia ‘cruzada’ decidió no reforzar el plantel de cara al segundo semestre.

Al estar en carrera en Copa Libertadores, donde jugará octavos ante Palmeiras, Campeonato Nacional, donde pelea el liderato, y la Copa Chile, el ‘Tati’ se refirió a la posibilidad de traer nuevos fichajes para potenciar al equipo de Gustavo Poyet.

En diálogo con La Tercera, el otrora arquero declaró que “tenemos los cupos de extranjeros cubiertos y un grupo de jugadores nacionales de buen nivel en prácticamente todos los puestos. Renovamos hasta fin de año con Francisco Silva y Juan Fuentes. También hay que reconocer que el tema económico no es sencillo en estos tiempos”.

“Entonces, sumar jugadores que lleguen en este momento, con la pandemia, las cuarentenas, con los tiempos que hay que hacer, sumado a que tenemos jugadores competitivos en todos los puestos, creemos que no debiese llegar nadie“, agregó.

Incluso, Buljubasich aclaró que la decisión de no fichar ya fue comunicada a Poyet. “Está hablado con el cuerpo técnico y el directorio. Es lo que pensamos todos en este momento”, señaló.

Respecto a si hay ofertas por actuales integrantes del plantel, el gerente deportivo dijo que “no, hasta ahora no, pero este es el período, así que hay que estar atentos”.

Por último, ante la continuidad de Diego Buonanotte, que no presenta la regularidad que espera y estaría siendo sondeado por otros clubes, el ex golero ‘cruzado’ indicó que “hasta ahora no ha llegado nada. Solo rumores de prensa”.