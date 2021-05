Gustavo Poyet, técnico de Universidad Católica, salió al paso de las críticas por el rendimiento del cuadro cruzado y aseguró que se repondrán de las caídas en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

En entrevista con Sport 890 de Uruguay, el DT charrúa aseguró que “me está costando un poco más de lo que esperaba. Acá no hay nada en el plantel, la prensa no es las radios o diarios, hoy las redes están muy difíciles. El presidente nos dio el apoyo, no soy tonto, sé que perdimos tres partidos y tenemos que ganar”.

Consultado por el duelo de este miércoles ante Nacional de Uruguay, vital para que la UC siga aspirando a clasificar a octavos de final de Libertadores, Poyet recalcó que obtendrán el triunfo.

“Necesitamos que en ese partido las cosas nos salgan, el otro día jugamos un buen partido por la liga y en una desatención sacaron rápido, nos convirtieron y se nos vino el mundo abajo”, apuntó el DT cruzado.

“Tenemos que ganar por la Copa y por la moral del equipo. Estamos en un lugar de desconfianza y por eso precisamos ganar. Nacional también lo precisa, pero creo que lo necesitamos ganar más nosotros”, agregó Poyet.

Por último, el DT cruzado respondió molesto a una nota de La Tercera donde, según el citado medio, el estratega sería sancionado por no vestir traje o un buzo distinto al de los jugadores como, ambiguamente, pide el reglamente del Campeonato Nacional.

“Fue un ataque personal. Fue un invento lo de la vestimenta, se equivocaron, me llamaron hasta de España por esa mentira que inventaron. Yo me pregunto por qué lo hizo. Mal periodista, quiso hacer daño, mala leche. Hoy es muy fácil saber las reglas”, concluyó Poyet.

Universidad Católica recibe a Nacional de Uruguay este miércoles 5 de mayo por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, a contar de las 22:00 horas, en el estadio San Carlos de Apoquindo.