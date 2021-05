Universidad Católica cayó de forma inapelable ante Deportes Melipilla, en el duelo que cerró la jornada dominical de la sexta fecha del Campeonato Nacional.

El elenco dirigido por Gustavo Poyet sigue lejos de mostrar el buen fútbol que los llevó a ser el tricampeón del torneo chileno y, si bien están a solo 3 puntos de los líderes, las dudas hacia el DT aumentan.

Por lo anterior, no extrañó que los hinchas se agolparan a redes sociales para pedir la salida del técnico, recriminándolo por el opaco juego del cuadro cruzado.

Varios, de hecho, exigieron su salida y pusieron como duelo clave el que la UC disputará este miércoles 5 de mayo cuando, desde las 22:00 horas, reciba a Nacional de Uruguay por Copa Libertadores.

Tenía fe a Poyet, si vino con gran cartel por lo hecho en Europa. Pero poco a poco transformó a un equipo que jugaba muy bien en uno que no juega a nada y sin ambición. Más aún dice que se juega bien. Los jugadores deben entender que al tricampeón se le exige más #LosCruzados

Si el miércoles no le ganamos a Nacional, se tiene que ir.

Nunca me voy arrepentir por alegrarme por la partida de Holan. Que Poyet lo esté haciendo mal no convierte a Holan en un buen DT. Al cejón de mierda, a ese si que lo echo de menos. Ojalá le vaya como el pico este año.

No fui seguidor de Holan…pero hasta los partidos más malos eran mejor que lo que jugamos hoy. #LosCruzados

ver jugar a Ñublense.. ver jugar Cobresal… o Calera (tambien, nuevo DT) y juegan a algo, se pierde o se gana pero hay algo, ya se me termino la paciencia con G. Poyet

No quiero defender lo pobre de este equipo que ha armado Poyet, pero la UC viene en baja desde el torneo pasado. Por lo mismo no me hace sentido que muchos digan que empezó "con el vuelito de Holan" si terminamos quemando aceite el torneo pasado.

