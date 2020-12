El delantero Nicolás Castillo, de los registros del América de México, volvió a generar polémica tras felicitar a Raimundo Rebolledo pero con una ‘palo’ a José Pedro Fuenzalida.

El otrora ariete de La Roja, a través de redes sociales, felicitó al lateral de Universidad Católica por haber sido capitán el día de ayer ante Audax Italiano, en lo que fue su primer partido portando la jineta.

“Un capitán sin vestir la contra”, festinó Castillo, aludiendo al pasado de Fuenzalida en Colo Colo.

Vale mencionar que el ‘Chapa’, frecuente capitán de la UC, no estuvo ante los itálicos por una lesión en su pie izquierdo y el técnico Ariel Holan debió buscar a otro jugador para que portase la jineta.

El mensaje de Castillo generó la reacción de los hinchas cruzados, quienes criticaron masivamente al delantero por su nuevos dardos a Fuenzalida.

El Chapa es la UC, me atrevo a decir entre los 20 jugadores mas importante de su historia, Nico Castillo es un flaite envidioso. Fuenzalida es un tipo decente.

No sabía que la lesión del Nico Castillo era cerebral. Qué penita

El Nico Castillo es un pedazo de jugador y es un privilegio que sea hincha de la UC, pero no puede seguir con los comentarios negativos al plantel.

— The Toxic Waltz 🎶 (@EAttack666) December 28, 2020

Por este tipo de cosas es que cada vez me banco menos la idea de que vuelva el Nico Castillo, al menos en el corto plazo. La UC está como está porque ha hecho bien las cosas y mantiene un buen camarín, y creo que el Nico no aportaría nada en ese último punto #LosCruzados pic.twitter.com/yPJTNYd5Re

Nico Castillo vendiendo humo otra vez, no importa cuando leas esto. Le gusta jugar al barrabrava y hacer como que no hay mano con la contra, pero cuando viene a la selección -y si me disculpan el francés- anda colgado de la corneta del KING 👑.

— Luis Eduardo (@luisedduarddo19) December 28, 2020