Este jueves la Selección Chilena se enfrenta a Paraguay por las eliminatorias al Mundial 2026, sin embargo, Alexis Sánchez, goleador histórico de La Roja, es aún duda para integrar el equipo titular. Sánchez no ha disputado minutos con el Equipo de Todos desde la Copa América 2024, y en la previa del encuentro ante Paraguay, el ex técnico Claudio \'Bichi\' Borghi expresó que el delantero no está en su mejor momento, destacando la presión que representa tener a un jugador de su calibre en la banca. Borghi fue categórico al afirmar que no se imagina a Alexis en la banca por ningún motivo, argumentando que su presencia sería una presión para el técnico y sus compañeros.