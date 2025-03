El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, se mostró optimista de cara al enfrentamiento del próximo jueves contra Chile en Asunción en el marco de las Eliminatorias.

“Tenemos cansancio, tenemos fatiga, pero tenemos una ilusión tan grande”, aseguró en conferencia de prensa, acotando que “no podemos garantizar resultados, lo que sí podemos garantizar es actitud”.

Alfaro, además, sostuvo que “maañana nos jugamos por nuestras familias, por todo un país. Vamos a necesitar de la gente. Tengo una ilusión muy grande de que Paraguay va a jugar el próximo Mundial”.

“Estamos en el sexto puesto, pero estamos a solo 3 del segundo. Chile también tiene sus expectativas y matemáticamente, todos siguen con posibilidades. Esos puntos pueden ser más de los que uno calcula para clasificarse, o también pueden ser menos”, agregó.

Eso sí, lo más llamativo de la instancia fue cuando contó una anécdota vivida en estos días en un Supermercado: “Voy con el carrito, me arrimo a las verduras y viene el muchacho de reposición. Me abraza y se pone a llorar. Me dice: ‘Profe, me cuesta mucho llegar a fin de mes, mi momento de la alegría es cuando juega la Selección’“, expresó.

“Para mí, la presión es un privilegio, a mí, tírenme presión. Para mí es un privilegio tener la presión de llevar la ilusión de un país. Es muy fuerte tener el peso de la expectativa y la ilusión de un país”, complementó.

Por otro lado, el estratega también tuvo elogios para el volante chileno Arturo Vidal, asegurando que “su ingreso descomprimió presión en Chile. Le quito las presiones que pudieran llegar a existir. Cuando uno tiene jugadores de jerarquía, tienen un valor agregado, porque le quita presión a los más jóvenes, porque él, Alexis, Aránguiz están asociados a la parte más exitosa de Chile”.

“Esa generación dorada viene por ese atisbo de hazaña que le lleva a jugar un Mundial y por eso sabemos que está preparado. El jugador grande tiene más jerarquía, porque libera presiones”, cerró.