El volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, reveló esta semana un quiebre con Arturo Vidal que habría influido en su ausencia en La Roja durante varios años, a pesar de su destacado desempeño en Racing Club. El experimentado mediocampista, de 38 años, no fue considerado por entrenadores como Reinaldo Rueda, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo, perdiéndose así tres Copas Américas y un proceso clasificatorio mundialista. El periodista Juan Cristóbal Guarello apuntó que Díaz fue 'vetado' del seleccionado a los 28 años y señaló que la 'escudería' de Fernando Felicevich pudo haber influido en su exclusión.

Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile, hizo noticia esta semana al reconocer un quiebre con Arturo Vidal que pudo haber condicionado su presencia en La Roja durante los últimos años.

El experimentado mediocampista de 38 años exteriorizó su extrañeza por no ser citado a la selección chilena cuando era protagonista y figura en el fútbol argentino con la camiseta de Racing Club.

Recordar que Díaz no fue considerado por técnicos como Reinaldo Rueda, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo. Por más de siete años estuvo alejado del combinado nacional.

En concreto, el ex Basilea, Celta de Viga y Hamburgo, entre otros equipos, se perdió tres copas Américas y un proceso clasificatorio mundialista. La última vez que estuvo por Chile fue en los partidos finales camino a Rusia 2018.

Y quien tocó la situación de ‘Carepato’ con el ‘Equipo de Todos’ fue el reconocido periodista Juan Cristóbal Guarello, quien contó por qué el bicampeón de América fue ’vetado’ del seleccionado.

“A Díaz lo vetaron de la selección a los 28 años, lo sacaron. Tuvo varios años más brillantes, lo sacaron para meter a Pulgar que es ‘escudería’. Pudo convivir con Pulgar. Me parece curioso que siempre los vetados en la selección no son de la ‘escudería’”, señaló en su programa ‘La Hora de King Kong’.

Consignar que la ‘escudería’ es el apodo con que el comunicador se refiere a Vibra, la empresa que encabeza Fernando Felicevich, el más reconocido representante de futbolistas en Chile.

“Acusan que supuestamente sapeó, que le daba información a un periodista. ¿Pero y la ‘escudería’? Algún día nombraré a todos los que trabajan para la ‘escudería’, pero me aguanto por ética. Bueno uno es Maks Cárdenas, pero hay más. Dante Poli no es escudería porque no es periodista”, añadió.

Recordar que en octubre de 2024, Guarello le dio duro a Arturo Vidal por pedir el retorno del ‘Chelo’ a La Roja: “¡Vidal, tú sacaste de la selección a Díaz por sapo, poh, hueón! Entonces, empezar a pedir jugadores que la misma ‘escudería’ tenía vetados, me parece que es una locura”.