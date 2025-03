Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile, reveló en una entrevista con Mega que hubo un distanciamiento con Arturo Vidal, el cual podría haber afectado su presencia en la Selección chilena en los últimos años. Díaz expresó su sorpresa por no ser convocado mientras jugaba en Racing de Argentina, a pesar de considerarse en un gran nivel. Además, mencionó que nunca recibió explicaciones al respecto, e incluso señaló que Arturo Vidal tampoco sabría la razón. A pesar de su deseo de conversar y resolver cualquier problema, Díaz afirmó que no ha tenido una respuesta positiva del otro lado, pero se mostró dispuesto a hablar si se le da la oportunidad.

Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile, reconoció un quiebre con Arturo Vidal que pudo haber condicionado su presencia en La Roja durante los últimos años.

En entrevista con Mega, ‘Carepato’ recordó su paso por Racing de Argentina y admitió que le extrañó no recibir el llamado a la Selección chilena durante su estadía en el fútbol trasandino.

“Cuando estuve en Racing tuve años extraordinarios en Argentina. Ahí sí me dolió y mucho no estar convocado a la Selección, porque era el mejor volante de una liga sumamente competitiva con 28 años y en un tremendo nivel. Yo no me explicaba no ser parte de La Roja”, comentó Díaz.

“Fue una de las mejores etapas de mi carrera. Nunca supe por qué y nunca me lo quisieron decir. Sólo estuve reunido dos horas en México con Reinaldo Rueda y me dijo que iba a ser considerado, y venía una nómina cercana y no fui convocado”, agregó el volante de La U.

Consultado por su relación con Arturo Vidal, ‘Carepato’ afirmó que hubo un distanciamiento con el ‘Rey’, precisamente, por sus ausencias en La Roja.

“Si tu le preguntas a Arturo Vidal por qué no fui convocado, te aseguro que no sabe, y yo tampoco lo sé. Ahora, si hubiese existido un problema con Arturo te aseguro que se hubiese arreglado de alguna forma, porque se conversa, se habla. Al menos yo por lo menos si me equivoco voy y lo hablo, pero como no tuve respuestas, no supe de qué se trata”, sostuvo Díaz.

“El día de mañana, si tengo la oportunidad de hablar con Arturo, seré el primero en hacerlo y estar feliz. Yo soy muy sincero y sí he dado el primer paso para conversar, y no he tenido buena respuesta del otro lado. Pero claramente si se llega a dar por mí estará muy bien”, concluyó el volante de Universidad de Chile.