La arquera Christiane Endler, considerada la mejor del mundo, sorprendió en octubre de 2023 al anunciar su retiro de la selección chilena femenina tras llevar al equipo a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago. Endler expresó que la carga emocional y un hecho en particular influyeron en su decisión. La portera reveló que el papelón previo a la final de Santiago 2023, donde Chile se quedó sin arqueras, fue clave en su renuncia, criticando al DT Luis Mena por no conocer las reglas del juego. Aunque se especuló sobre su molestia por el incumplimiento en los entrenamientos, Endler aseguró que la situación fue desgastante y afectaba su rendimiento.

La Roja femenina vivió el 31 de octubre de 2023 un verdadero remezón. Christiane Endler, por entonces la mejor arquera del mundo, anunciaba su retiro del seleccionado chileno.

Y su anuncio se dio tras el paso del combinado a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago. “No hay mejor forma de retirarse que ganando una medalla. Es el momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen, de mostrarse, de que hagan una carrera, de que defiendan a Chile y que vean lo que se siente. Es momento de dar vuelta la página“, mencionó en aquella oportunidad.

En su momento se especuló que la portera estaba molesta por el incumplimiento de parte de La Roja con el tema de los entrenamientos, adquiridos con el Olympique de Lyon francés.

Y en las últimas horas, Tiane habló a fondo sobre su retiro del seleccionado, apuntando a una “carga emocional” y a un hecho en particular que gatilló su salida.

“Es una carga importante (estar en La Roja) y muchas veces no se ve, sobre todo en nosotras que nos ha tocado pelear por cada cosa que logramos. Es una carga emocional que también llevó a la decisión que tomé“, expresó en diálogo con ‘El Legado’, el programa de conversación del otrora golero Marcelo Ramírez.

“Lamentablemente, me estaba afectando demasiado la situación de la selección. Era un problema importante. Mucha gente no sabe todo lo que hay detrás de estar en la selección, los viajes, los entrenamientos, los partidos, las condiciones en la que entrenas acá. Por eso es una carga importante”, añadió.

En la misma línea, la mundialista con Chile en 2019 señaló que “hay esta lucha detrás donde tienes que pelear por cada pasito. Muchas veces logras cosas, pero llega un presidente nuevo (de la Federación de Fútbol) y hay que empezar de cero. Es muy desgastante. Te cansa, te agota“.

“Fue la guinda de la torta”: el hecho que motivó su renuncia al seleccionado

Endler admitió que el papelón que se vivió previo a la final de Santiago 2023 fue clave en su decisión de dejar al ‘Equipo de Todos’. Allí, Chile se quedó sin arqueras porque ella y Antonia Canales (Valencia CF) debían volver a Europa.

Consignar que la delantera María José Urrutia debió ponerse bajo los tres palos en la definición por el oro ante México, seleccionado que terminó ganando la presea dorada al imponerse por 1-0.

“Fue muy lamentable porque no quería terminar así en la selección. Mucha gente dice que abandoné, que no jugué la final, que me retiré antes, y es mentira: no teníamos permiso para jugar. Y eso lo sabían la Federación y los entrenadores, y quisieron echarnos la culpa a nosotras“, dijo.

Luego, la arquera de 33 años lanzó sus dardos al DT Luis Mena: “No hubo consecuencias. Echaron al coordinador, pero si eres entrenador te tienes que saber las reglas del juego. No puedes confiar en una persona que te dice, ‘no, si podemos hacer un cambio (en la nómina), somos locales’. No, acá está el Comité Olímpico y las reglas están claras desde el principio”.

“El día que llegué a Chile, les pregunté qué íbamos a hacer. Les dije: ‘Yo no me puedo quedar (a la final), Antonia tampoco’… O no creían que íbamos a llegar a la final o pensaron que podían hacer lo que querían porque éramos locales… En Lyon me dijeron: ‘Te damos permiso, pero el día de la final jugamos un partido importante y no podemos darte permiso ese día’. Antonia también sabía desde el principio que no se podía quedar”, sentenció.