La Roja Sub 20 sigue sin sumar victorias en el hexagonal final del Sudamericano en Venezuela, empatando 1-1 ante Uruguay en un partido con final polémico y tenso. Tras un supuesto penal no cobrado a Ignacio Vásquez, se desató un altercado entre chilenos y uruguayos, destacando la reacción de Damián Pizarro, quien terminó llorando desconsoladamente. El delantero, que aún no ha marcado en el torneo, ha recibido duras críticas por su desempeño. Con solo un punto de nueve posibles, Chile se encuentra en el último lugar de la tabla. A pesar de esto, La Roja Sub 20 está clasificada para el Mundial de la categoría como anfitrión.