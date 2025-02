Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Roja Sub 20 sigue sin sumar victorias en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, empatando 1-1 frente a Uruguay en un partido donde el equipo chileno mostró garra contra los actuales campeones mundiales de la categoría. Juan Rodríguez abrió el marcador para Uruguay con un cabezazo antes del descanso, pero Iván Román empató con una volea espectacular tras pase de Matías Pérez. A pesar de intentarlo hasta el final, no lograron conseguir la victoria y un polémico penal no cobrado a favor de La Roja causó frustración en los jugadores. Este punto es crucial para las aspiraciones del equipo chileno, que buscará su primer triunfo en el próximo encuentro ante Colombia y cerrará el hexagonal enfrentando a Brasil el domingo.