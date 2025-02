Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En la previa al debut de La Roja Sub 20 en el Hexagonal Final del Sudamericano en Venezuela, el defensor Iván Román adelantó el duelo ante Argentina este martes 4 de febrero. A pesar de las derrotas recientes ante los albicelestes, Román asegura que no hay temor y que Chile está muy bien preparado para enfrentar este desafío. Tras Argentina, Chile se medirá contra Paraguay, Uruguay, Colombia y Brasil en busca de buenos resultados. A pesar de tener su clasificación asegurada al Mundial como país anfitrión, el desempeño en este torneo puede definir la clasificación de otros países. El Mundial Sub 20 \'Chile 2025\' se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.