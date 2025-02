La Selección chilena ya tiene fecha, horario y rival para su debut en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20, certamen que se disputa en Venezuela.

Será este martes 4 de febrero, ante Argentina y en horario por confirmar.

Uruguay y Brasil abrirán este martes en Caracas el hexagonal final del torneo, a continuación chocarán Colombia con Paraguay y la programación cerrará con el partido entre La Roja y la Albiceleste.

Los emparejamientos del hexagonal final, que concederá cuatro plazas en el Mundial Sub 20 que acogerá Chile, quedaron establecidos este sábado al caer el telón del Grupo B.

Para esta jornada ya estaban definidos los tres clasificados, pero restaba saber el orden final del grupo para decidir el orden de los partidos de la segunda fase decisiva del torneo.

Y las tendencias cambiaron, pues Argentina -que lideró la zona desde el comienzo- hoy cedió un empate sin goles a la ya eliminada Selección de Ecuador y cayó al segundo puesto, desde el que se erigió Colombia al derrotar por 0-1 a Brasil.

Cabe recordar que dado que Chile tiene su clasificación asegurada al Mundial por ser el país anfitrión, el Sudamericano Sub 20 puede acabar clasificando a los otros cinco países. Esto si La Roja termina en uno de las primeras cuatro plazas.

El hexagonal terminará el domingo 16 de febrero. El Mundial, en tanto, se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Fecha 1 (martes 4 de febrero)

Uruguay vs Brasil

Colombia vs Paraguay

Chile vs Argentina

Fecha 2 (viernes 7 de febrero)

Uruguay vs Argentina

Colombia vs Brasil

Paraguay vs Chile

Fecha 3 (lunes 10 de febrero)

Chile vs Uruguay

Argentina vs Colombia

Paraguay vs Brasil

Fecha 4 (jueves 13 de febrero)

Paraguay vs Uruguay

Colombia vs Chile

Brasil vs Argentina

Fecha 5 (domingo 16 de febrero)

Uruguay vs Colombia

Argentina vs Paraguay

Brasil vs Chile