Willy Chatiliez, de tan solo 19 años, es la nueva joya del fútbol chileno, y así lo demostró en los amistosos que disputó junto a La Roja Sub 20 ante Qatar, donde marcó dos goles.

El joven, hijo de padre francés y madre chilena, vivió en Chile hasta los 10 años para luego trasladarse junto a su familia hasta España. Historia de vida que le significan a Willy registrar tres nacionalidades.

Actualmente vive en Huesca, en el noreste español, y pertenece a los registros del Huesca FC, de la Segunda División de España, donde principalmente juega de extremo derecho, aunque también puede desenvolverse en el medio terreno.

Desde España, Willy Chantiliez conversó con Keno Salinas de Radio Bío Bío, a quien le confirmó que su club manifestó la disponibilidad para que sea convocado por Nicolás Córdova, pensando en el Sudamericano Sub 20 de enero.

“Recibí la noticia del Huesca que me daba el ok para poder ir con la selección desde su director deportivo. Me dijo que que no habría ningún problema”, comentó Willy.

Tras conocer la noticia, los padres de la nueva joya del fútbol chileno no pudieron esconder la alegría. El propio Willy comentó que a su papá incluso se le escapó un chilenismo.

“Un chilenismo que se le escapa a mi papá fue “puta la hueá hueón, qué buena … Viva Chile mierda”, relató el joven futbolista.

Willy Chatiliez y la emoción de jugar contra el Betis de Manuel Pellegrini: “Un grandísimo entrenador”

Durante la conversación que Willy Chatiliez mantuvo con Keno Salinas, comentaron el próximo desafío del Huesca FC, que por la ronde de 16avos de final de Copa del Rey, enfrentará al Betis de Manuel Pellegrini.

El chileno-francés-español confirmó que se trata de “un partido muy interesante contra Betis” y que le permitirá “medirnos contra un equipo de primera división”.

“Va a ser una experiencia chula para compararme y ver a qué altura estoy en el fútbol profesional”, dijo ilusionado el joven de 19 años.

Respecto de Pellegrini, Willy aseguró que es “un grandísimo entrenador, para nosotros, para Chile” y que espera “poder intercambiar algunas palabras con él y poder disfrutar de esta experiencia, ojalá con minutos (en cancha)”.