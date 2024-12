Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Roja Sub 20 brilló al vencer 5-1 a Qatar en España, con el delantero Willy Chatiliez como figura destacada, anotando dos goles en su debut con la selección. El joven chileno-francés, de 19 años y proveniente del Huesca B, sorprendió con un potente remate y un cabezazo. Damián Pizarro, Benjamín Aravena e Ignacio Vásquez completaron la goleada, mientras que Qatar descontó de penal. Con esta victoria, Chile cierra su gira con dos triunfos y una derrota, preparándose así para el Sudamericano Sub 20 en Venezuela y el Mundial Sub 20 2025 que se celebrará en Chile.