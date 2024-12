El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, vive días complejos tras enfrentar una demanda de paternidad en Argentina. Este viernes, el técnico acudió a realizarse un test de ADN para esclarecer si es el padre de una mujer de 41 años que afirma ser su hija biológica.

La situación se dio a conocer a través del programa “A la tarde” de América TV, donde el periodista Luis Bremer reveló que la mujer supo de su posible parentesco con Gareca gracias a su hermana.

Según Bremer, la madre de la mujer identificada como Mary habría sostenido una relación sentimental con el entrenador en 1982, cuando este aún era soltero.

“Según ella (la madre de Mary), le contó (a Mary) que no mantiene una relación breve, efímera, fue una relación de noviazgo”, indicó Bremer durante la transmisión del programa.

La madre de Mary trabajaba en una rotisería en Palermo cuando conoció a Gareca, de acuerdo con lo narrado en el programa. Años después, le habría mencionado al entrenador que estaba embarazada, pero este presuntamente le respondió: “Tengo una familia, no la puedo romper, no me puedo hacer cargo de un hijo”.

A pesar de lo anterior, no existen registros de un vínculo posterior entre el seleccionador y la madre de Mary. La supuesta hija solo conoció esta historia recientemente y demandó a Ricardo Gareca, lo que llevó a una posterior prueba de ADN.

Declaraciones de Ricardo Gareca tras prueba de ADN por supuesta hija

Tras realizarse el examen de ADN, Ricardo Gareca entregó declaraciones al programa “A la tarde”. Al ser consultado sobre si le sorprendió la noticia, el técnico señaló: “Por supuesto, imagínese. Yo no tengo ningún preaviso de nada, esto aparentemente ocurrió hace 40 años. Yo siempre fui una persona pública”.

Sobre el supuesto vínculo con la madre de Mary, Gareca negó conocer detalles de la relación: “Yo no sé nada, porque era soltero”, afirmó.

A pesar del revuelo, el técnico expresó su disposición a esclarecer los hechos. “Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto absolutamente nada”, sostuvo, enfatizando la relevancia de manejar la situación de manera reservada.

“Soy una persona que tiene una familia. Ya tengo hijos, tengo nietos, me hubiese gustado que esto se hubiese manejado de otra manera”, añadió Gareca, mostrando su preferencia por un enfoque más privado.

Finalmente, Gareca resumió su postura señalando que “lo que pasa es que apareció 40 años después”.