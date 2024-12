El experimentado Arturo Vidal recibió su primera nominación a La Roja durante la era de Ricardo Gareca, logrando cuatro de seis puntos en las clasificatorias al empatar con Perú y vencer a Venezuela. Tras comentarios duros contra el DT argentino, Gareca convocó al volante y reveló haber firmado la paz con él, admitiendo su error por no haberlo llamado antes. Destacó el liderazgo de Vidal en el equipo y reconoció que pudo haberlo citado antes, pero se alegró de haber aclarado las diferencias y seguir adelante juntos.

Arturo Vidal recibió el pasado 11 de noviembre la primera nominación a La Roja durante la era de Ricardo Gareca, específicamente para la fecha clasificatoria ante Perú y Venezuela.

Y la mano del experimentado volante se hizo notar al alcanzar el ‘Equipo de Todos’ cuatro de seis puntos al empatar con la Bicolor en Lima (0-0) y vencer a la Vinotinto en Santiago (4-2).

Luego que el ‘King’ tuviera varios comentarios duros contra la dirección del DT argentino, el ‘Tigre’ finalmente decidió convocar al ex Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter de Milán.

Y en las últimas horas, Gareca reveló cómo firmó la paz con el actual ‘23’ de Colo Colo. El estratega del seleccionado chileno admitió que se equivocó en no convocar antes al de San Joaquín.

“Siempre prioricé al país por sobre todas las cosas, no cuestiones personales. Él interpretó, es un emblema, entonces pensó que no lo tenía en cuenta y a lo mejor se dijeron cosas. Él se expresó en redes, pero no lo tomo en cuenta. Priorizo lo primordial para el país“, indicó en diálogo con el canal de YouTube peruano Bajo Presión.

Consultado por las razones que llevaron al exseleccionador de Perú a llamar finalmente al bicampeón de América, Gareca indicó que “lo cité porque lo creía oportuno, salió campeón con Colo Colo, fue determinante en el proceso, hizo una buena Copa Libertadores. Vi como un momento propicio para él. Lo mandé a llamar y vino, se lo agradezco porque en el contexto que estaba y en la situación que estaba, era difícil”.

A la hora del cara a cara, el DT de 66 años indicó que Arturo “vino con todas las ganas, así que hablamos, nos dimos la mano, que conmigo no había problemas, que se sintiera cómodo porque estaba en su casa y que no habría problemas de parte mía. Él lo mismo y se puso a trabajar rápido“.

Además, el trasandino destacó el papel de líder de Vidal en el combinado. “Pude comprobar que había una gran comunión con sus compañeros. No pondría yo cuestiones personales con los intereses del país… Nunca entré en polémicas porque no acostumbro, ni con técnicos, colegas o jugadores”.

Para cerrar, el oriundo de Tapiales realizó un mea culpa por no citar antes al ‘King’. “Quizás pudo estar antes un jugador de su categoría, pero en un momento también estuvo lesionado y a veces no se dieron las circunstancias”, dijo.

“Después fue un clima diferente, una confusión. Yo no quise estar nunca en esa confusión, pero nunca pensamos en no convocarlo, en sacarme a alguien de la cabeza. Nunca tuve esa idea“, sentenció.