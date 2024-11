Arturo Vidal vuelve a ‘reinar’ en La Roja, luego de la citación que recibió de última hora de parte de Ricardo Gareca para la doble fecha FIFA en donde la selección chilena enfrentará los cruciales duelos ante Perú y Venezuela.

Es por eso que en la antesala al viaje hasta el país vecino, el ‘King’ enfrentó a los medios de comunicación para charlar sobre su nominación, su retorno a casi un año de ausencia a la selección chilena y el ‘cara a cara’ con Ricardo Gareca en su regreso a Juan Pinto Durán.

Primero, el ‘Rey’ partió hablando de como se gestó su retorno al ‘equipo de todos’ en donde reveló que “me sorprendió el llamado por como se dio, pero feliz de poder volver a estar en La Roja”.

Su retorno a La Roja

“Tener la camiseta y estar acá en un momento espectacular es lo mejor. Tuve la oportunidad de marcar en el partido del título con Colo Colo. Siento que llego en un momento preciso en lo personal, mejor que nunca y espero aportar, ayudar y quedarnos con los 6 puntos”, detalló.

Más tarde, complementó sus dichos asegurando que “vuelvo a casi un año de la última vez que estuve con La Roja (duelo ante Colombia), después estuve en recuperación y ahora ya puedo decir que ya estoy de vuelta”.

“Han sido días muy lindos, quiere representar de la mejor forma al país. Hablé con todos y el ambiente está muy bueno, me trajo muchos recuerdo donde hace tiempo no venía. Saludar a la gente que trabaja acá (Juan Pinto Durán) me hace muy feliz”, sostuvo.

Más tarde, habló de como se gestó la conversación con Ricardo Gareca en su llegada a la concentración de La Roja en JPD, hecho destacado en suelo nacional debido a las duras críticas que lanzó el volante de Colo Colo en los meses que no estuvo en la selección chilena.

Con relación a esto, Arturo Vidal aclaró que “es cierto que dije varias cosas de los partidos, lo que sentía lo dije porque soy real, pero ya lo hablé con el profe y ya está”.

Cómo se gestó su regreso

“Se dio la conversación después del partido del título, me llamaron, me citaron y tuve toda la voluntad de volver. No se dio antes, pero ahora es el momento, llegue acá, hablamos con el profe y aclaramos las cosas. Lo más importante es la selección y espero ayudar a clasificar a un nuevo Mundial”, contó.

“Ahora estamos de cara a dos partidos que son vitales y hay que sumar los 6 puntos, hay que ganar para obtener un cupo para ir al Mundial. Con trabajo y esfuerzo se puede sacar todo adelante y espero ayudar en este proceso”, deslizó.

Más tarde, apuntó qué es lo que gana La Roja con su retorno al equipo, en donde aseguró que “me toca volver a ala selección en un momento difícil, últimos en las Eliminatorias, pero creo que ayudaré mucho en este proceso, con mucha mas confianza en los partidos”.

“Cada vez que me toque hablar me van a escuchar y la idea es impulsarlos durante los partidos. Me tocó ser líder varias veces acá y creo que esta vez no será diferente y se que nos irá muy bien”, recalcó.

“La verdad me toca un partido difícil contra Perú, un clásico caliente. He marcado mucho contra ellos, he tenido la suerte y espero que así sea en este partido. Dejaré la vida y ayudará a quedarnos con los tres puntos”, lanzó.

Por último, se encargó de encender el partido asegurando que “el partido estará caliente y eso será así, ellos se han hecho muy fuerte y será una guerra, pero iremos con todo para conseguir los tres puntos”.

Revisa parte de las declaraciones de Vidal en su retorno a La Roja

"HABLÉ CON EL PROFE Y EL AMBIENTE ESTÁ MUY BUENO" Arturo Vidal expresó su alegría por volver a #LaRoja y se enfoca en los próximos duelos fundamentales en estas Clasificatorias: "Ojalá podamos ganar los dos partidos que sería muy bueno para pelear algún cupo al Mundial" pic.twitter.com/BBjKerlWKp — ESPN Chile (@ESPNChile) November 12, 2024