La ANFP respondió a las críticas por usar las canchas de Quilín para el amistoso Sub 20 entre Chile y Estados Unidos, donde los norteamericanos vencieron 3-0. Comentaristas como Fernando Tapia cuestionaron la falta de un estadio para el partido. Pablo Silva de la ANFP explicó que EE. UU. prefirió no jugar en pasto sintético y elogiaron las mejoras en Quilín, donde incluso pidieron usarlo como centro de operaciones para el Mundial. Defendieron la calidad de las canchas y anunciaron que la Roja Sub 20 jugará en el estadio Elías Figueroa.

Desde la ANFP abordaron este miércoles las críticas por utilizar las canchas de Quilín para el amistoso entre las selecciones Sub 20 de Chile y Estados Unidos, duelo que ganó el conjunto norteamericano por 3-0.

Algunos comentaristas deportivos alzaron la voz por no utilizar un estadio para el encuentro del pasado 12 de octubre entre el combinado que dirige Nicolás Córdova y los norteamericanos.

“Es una vergüenza que la Sub 20, que el próximo año va a jugar el Mundial acá en casa, juegue un amistoso contra Estados Unidos en Quilín“, indicó en su oportunidad el periodista Fernando Tapia.

“La incapacidad total y absoluta de la dirigencia de la ANFP de poder gestionar, que esto sea en un estadio de tal manera de ir brindándole una experiencia a los jugadores que la necesitan. Son muy pocos los que tienen ‘carrete futbolístico’ en primera división. Necesitan convivir con la presión de jugar con público“, agregó.

Finalmente, el ente rector del balompié nacional salió al paso de ese duro análisis en palabras de Pablo Silva, gerente general del organismo.

“La única condición que nos puso la selección de Estados Unidos es que no quería jugar en pasto sintético y al final optamos jugar en Quilín. Allí hemos mejorado muchísimo las canchas, son de primer nivel. Incluso, el mismo Estados Unidos nos pidió para el Mundial usar Quilín como su centro de operaciones”, expresó el directivo a Bío Bío Deportes.

“Me parece que desmerecer Quilín, del punto de vista futbolístico, la cancha, no está bien. Quiero aclarar también que La Roja Sub 20 jugará contra Perú el domingo 17 de noviembre en el estadio Elías Figueroa (Valparaíso). No pasa que juguemos constantemente en Quilín”, agregó.

Tres días después de este cruce en el complejo de la ANFP, Chile se cobró revancha de los estadounidenses. Ganó por 2-1 con doblete de Francisco Rossel, en amistoso jugado en Juan Pinto Durán.