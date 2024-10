Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En un amistoso disputado en el complejo de la ANFP en Quilín, Estados Unidos sub 20 derrotó a su similar de La Roja por 3-0. Benjamín Cremaschi abrió la cuenta a los seis minutos, seguido por un gol de Marcos Zambrano asistido por Leo Duru y otro tanto de Cremaschi. En la segunda mitad, hubo cambios en ambos equipos, pero La Roja no logró imponer su juego, con poca posesión de balón. Destacó la expulsión de Pedro Soma del FC Barcelona y la falta de eficacia del equipo chileno de cara al Mundial Sub 20 a realizarse en Chile en 2025. El próximo encuentro será en Juan Pinto Durán.