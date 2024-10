Con La Roja como colista en las actuales Eliminatorias Sudamericanas, en la interna del equipo nacional rondan los ecos de una posible convocatoria en la próxima fecha FIFA a los jugadores de la ‘Generación Dorada’, entre ellos, Arturo Vidal.

Consciente de aquello, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, sacó la voz al respecto y aseguró que las puertas de la Selección Chilena están más que abiertas para el ‘King’.

“El profe (Ricardo Gareca) nunca ha manifestado algún tipo de reparo o rencor hacia Arturo(Vidal) o hacia otro jugador de la Generación Dorada”, dijo.

“A mí me sorprende que no tenga ningún tipo de recelo, principalmente con Arturo, con quien he hablado. Él tiene la mejor disposición y eso es una de las cualidades que él tiene. Las puertas no están cerradas, tiene que evaluar su nivel. Lo veo mucho mejor que antes”, puntualizó el dirigente.

“Yo creo que el profe va a considerar tenerlo en sus planificaciones, yo creo que está abierto a reclutar a los jugadores que sean necesarios”, complementó Pablo Milad, que también tuvo palabras para referirse y más bien, explicar la baja de Carlos Palacios previo al duelo ante Colombia.

“Aquí nadie castiga a nadie. No es una sanción, es una normativa que nadie sabía. Nunca había pasado que un jugador se retirara voluntariamente de una Selección aludiendo situaciones personales”, aseveró.

Al ser consultado por la similitud del caso con el del estadounidense chileno Robbie Robinson, el mandamás del fútbol chileno dejó en claro que la situación fue diferente a la que vivió el futbolista de Colo Colo.

“Fue un problema médico, lo vamos a clarificar. Él (Robbie Robinson) pasó una crisis emocional, se tuvo que dar de baja por salud mental”, sentenció.