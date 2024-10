La Roja tendrá una doble fecha de Eliminatorias vital en noviembre próximo. No solo para las mínimas aspiraciones de estar en el Mundial 2026, sino que también para el futuro del técnico Ricardo Gareca.

Tras las derrotas con Brasil y Colombia en las dos últimas jornadas, el ‘Tigre’ perdió respaldo y solo una buena cosecha de puntos ante Perú (en Lima) y Venezuela (en Santiago) le darían continuidad a su proceso.

En ese escenario, el DT de la Selección chilena tendría listo un as bajo su manga: recurrir a un nombre de la “Generación Dorada”.

De acuerdo a TVN, Charles Aránguiz volverá al ‘equipo de todos’. Su buen presente en Universidad de Chile habría convencido a Gareca de convocarlo.

Su citación, además, se daría solo días después de que el ‘Príncipe’ le respondió al DT por no haber contestado sus llamados cuando había asumido en La Roja.

“Hablé con el círculo de él (Gareca), pero eso fue hace seis meses. Si alguien no contestó el teléfono en estos momentos, espero que no me metan a mí en eso”, se defendió Aránguiz, luego de ser sindicado como el jugador que rechazó a la Selección en las últimas convocatorias.

La otra carta de Gareca para La Roja

La nominación de Charles Aránguiz no sería la única sorpresa de Ricardo Gareca de cara a la próxima fecha doble de Eliminatorias.

Otro que entraría en la próxima citación es Alexander Aravena, exdelantero de Universidad Católica.

El ‘Monito’ ha adquirido protagonismo en Gremio de Brasil, lo que la valdría un lugar en el combinado nacional para noviembre próximo.

Vale recordar que Chile jugará contra Perú el próximo viernes 15 de noviembre. Luego, el martes 19 del mismo mes, recibirá a Venezuela.